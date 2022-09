Calabria, lavori sulla Statale: le comunicazioni di Anas su restringimento e chiusura carreggiata

14 Settembre 2022 16:12

Anas: “manutenzione dei giunti di dilatazione sul viadotto Laugelli lungo la SS280 “Dei Due Mari” a Marcellinara, in provincia di Catanzaro

“Sulla strada statale 280 “Dei Due Mari” Anas ha avviato gli interventi di manutenzione programmata sul Viadotto ‘Laugelli’, nel territorio comunale di Marcellinara in provincia di Catanzaro. Nel dettaglio, per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto, a partire da lunedì 19 settembre e fino al 7 ottobre 2022, sarà in vigore il restringimento di carreggiata con chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso, dal km 19,000 al km 20,000, in direzione Catanzaro”.

Così in una nota Anas sui lavori che la prossima settimana interesseranno un tratto della Statale in provincia di Catanzaro.