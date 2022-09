Calabria, Irto: “stop assistenzialismo, così i giovani continuano a partire verso il Nord”

5 Settembre 2022 11:26

“Qui non ci sono occasioni di lavoro, il precariato è un processo che sta svuotando la Calabria togliendo speranze di futuro”: lo afferma il segretario regionale del Pd, Nicola Irto

“Serve un investimento straordinario per l’occupazione giovanile al Sud”. E’ questo un tema attuale per il segretario regionale del Pd calabrese, Nicola Irto, intervenuto alla festa dell’Unità del Pd a Squillace (Catanzaro). Al confronto, moderato dalla giornalista Damiana Riverso, hanno preso parte, inoltre, il segretario del circolo di Squillace Vincenzo Zofrea, il segretario provinciale Domenico Giampà, il presidente dell’Assemblea provinciale Michele Drosi, i consiglieri regionali Raffaele Mammoliti e Ernesto Alecci.

Il capolista nel collegio plurinominale nella lista del Pd al Senato in Calabria ribadisce: “non si può proseguire lungo la strada della precarietà e dell’assistenzialismo il nostro territorio non può continuare a vedere partire i suoi giovani verso il Nord del Paese o dell’Europa perché qui non ci sono occasioni di lavoro. Un processo che sta svuotando la Calabria togliendole ogni speranza di futuro. Tutte le risorse messe a disposizione dell’Europa vanno utilizzate per creare circuiti virtuosi di sviluppo. Serve un rapporto diverso tra Università calabresi e mondo del lavoro, serve un sistema di defiscalizzazione che renda la nostra regione appetibile per gli investimenti delle imprese”.