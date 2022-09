Calabria, minacce a Gratteri su Tik Tok: “camperà poco come gli uccellini”

9 Settembre 2022 12:15

“Gratteri, dei 200 arrestati domani ne usciranno 180”, sono alcuni dei commenti apparsi nelle dirette social del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura

Nuove minacce nei confronti del procuratore Nicola Gratteri, questa volta però sono giunte tramite i canali di Tik Tok. Nel corso di una delle dirette del collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura alcuni utenti collegati, nella sezione commenti, hanno fatto riferimento alla maxi operazione antimafia condotta a Cosenza. “Gratteri, dei 200 arrestati domani ne usciranno 180”, ha commentato un possibile profilo fittizio. “Campa poco Gratteri come tutti gli uccellini”, è un altro dei messaggi pubblicato questa mattina sull’edizione odierna del Quotidiano del Sud, che ha pubblicato lo screen di quelle frasi.

Non è la prima volta che situazioni del genere si verificano tramite le dirette social di Bonaventura, che ha ricevuto intimidazioni di stampo mafioso. Non si contano ormai più, invece, quelle nei confronti di Gratteri, che negli ultimi mesi ha visto ancora rafforzarsi il suo servizio di scorta dopo la scoperta di un piano dal Sud America per ucciderlo.