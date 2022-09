Arriva in Calabria “Diamo voce al futuro”, la campagna di sensibilizzazione sui tumori ematologici

29 Settembre 2022 15:30

Janssen Oncology e AIL – Associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma – tornano a raccontare i successi della ricerca scientifica, i progressi clinici e le esperienze di chi lotta contro i tumori del sangue. I tumori ematologici, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, rappresentano quasi l’8 per cento di tutti i tumori maligni nel nostro paese. Nella provincia di Reggio Calabria colpiscono circa 539 persone all’anno

Arriva in Calabria, in occasione del mese di sensibilizzazione sui tumori ematologici, la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione “Diamo voce al futuro”, promossa da Janssen Oncology e patrocinata da AIL- Associazione italiana contro leucemie-linfomi e mieloma. I tumori ematologici, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, rappresentano quasi l’8 per cento di tutti i tumori maligni e secondo le stime del 2021, riferite al 2020, sono stati responsabili di circa 29.000 nuovi casi nel nostro Paese.

Secondo i dati più recenti raccolti dal registro tumori della provincia di Reggio Calabria, relativi al quinquennio 2010 – 2015, i tumori ematologici colpiscono circa 539 persone all’anno. Il mieloma multiplo, insieme alla leucemia mieloide acuta, rappresenta la neoplasia ematologica più frequente nell’area, con un picco di incidenza nella popolazione di ambo i sessi tra i 60 e i 70 anni.

Tra i tumori del sangue, le leucemie sono sicuramente quelle più conosciute. In Italia, nel 2020 erano attese circa 8.000 nuove diagnosi di leucemia, di cui 4.700 uomini e 3.200 donne. Meno noti sono linfomi e mielomi. I primi sono suddivisi in due gruppi: linfoma di Hodgkin, la forma più rara che colpisce ogni anno circa 4 persone ogni 100.000 abitanti e nel 2020 erano attese circa 2.150 nuove diagnosi, di cui 1.220 uomini e 930 donne; linfomi non Hodgkin, uno dei primi 10 tumori per frequenza in Italia in uguale misura per uomini e donne, con 13.200 nuovi casi attesi nel 2020. Per quanto riguarda i mielomi, infine, nel 2020 erano stimati 3.019 nuovi casi negli uomini e 2.740 nelle donne.

L’edizione 2022 della campagna si pone come obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori del sangue e portare alla luce le sfide di coloro che ogni giorno devono lottare contro queste malattie: dai clinici, ricercatori, pazienti ai caregiver, con una nuova attenzione ai tumori ematologici rari, tra cui l’amiloidosi da catene leggere e la macroglobulinemia di Waldenström, il mieloma multiplo e le opzioni di trattamento.

“Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che ha origine nel midollo osseo ed è causato dalla proliferazione senza controllo delle plasmacellule. Se in un soggetto sano, le plasmacellule rappresentano meno dell’1% delle cellule presenti nel midollo osseo, nelle persone con mieloma multiplo queste rappresentano la maggior parte degli elementi midollari. Si tratta di una malattia che colpisce principalmente l’anziano: parliamo infatti di un’età media di incidenza di circa 65 anni. I sintomi risultano aspecifici, come il dolore osseo, soprattutto a livello della schiena, dell’anca o del costato. Per questo, molto spesso la malattia è di riscontro occasionale a seguito di esami eseguiti per altri motivi”, dichiara Massimo Martino, Direttore Centro Unico Regionale Trapianti Cellule Staminali e Terapie Cellulari, Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria. “Per quanto riguarda le terapie, sia coloro che ricevono una nuova diagnosi e che non possono essere sottoposti al trapianto di cellule staminali, sia coloro in cui il mieloma multiplo è recidivo e refrattario hanno a disposizione opzioni di trattamento, come gli anticorpi monoclonali, che possono contribuire a cronicizzare la malattia e impattare significativamente sulla qualità di vita dei pazienti”.

Al centro della campagna ci sono ancora una volta i racconti di coloro che sono in prima linea nella lotta ai tumori ematologici, attraverso i podcast in onda sul portale informativo lmcome.it, sulle relative pagine Facebook e Instagram e sui canali YouTube e Spotify. Le puntate, articolate in due serie e che si aggiungono alle tre dell’edizione precedente, fanno emergere il punto di vista della scienza e della ricerca e dei pazienti.

“L’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma – afferma Giusy Sembianza, Presidente sezione AIL Reggio Calabria e Vibo Valentia – da oltre 50 anni è al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica, l’assistenza e sensibilizzare l’opinione pubblica contro i tumori del sangue. L’obiettivo di AIL è affiancare i pazienti ematologici durante il lungo e complesso percorso di cura contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita, anche attraverso l’erogazione di servizi di assistenza gratuiti come, ad esempio, le case di accoglienza, le cure domiciliari, gli ambulatori di psico-oncologia ematologica”.

“Janssen Oncology, oltre al suo impegno nella ricerca scientifica per lo sviluppo di farmaci innovativi, vuole essere al fianco dei pazienti e dei loro caregiver in modo concreto anche attraverso attività di sensibilizzazione e supporto. Per questo e per far conoscere a un pubblico più vasto le malattie ematologiche, abbiamo rinnovato il nostro impegno, insieme a un partner autorevole come AIL, per la campagna ‘Diamo Voce al Futuro’ con cui vogliamo raccontare le storie di chi ogni giorno lotta contro queste patologie”, dice Danilo Arienti, Therapeutic Area Hematology Medical Manager Janssen Italia. “Le serie di podcast della campagna sono ospitati su www.lmcome.it, il portale nato per fornire informazioni, servizi e una linea diretta con esperti e centri accreditati per la cura dei tumori ematologi”.