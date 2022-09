Calabria, Di Natale sul “caso” Callipo: “la Regione adottivi provvedimenti urgenti per le imprese”

7 Settembre 2022 10:03

L’ex Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria ha espresso solidarietà all’imprenditore Pippo Callipo

“Esprimo la mia solidarietà all’imprenditore Pippo Callipo al quale mi lega una profonda amicizia”. Inizia così il messaggio social di Graziano Di Natale, già Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, in merito alle difficoltà fatte presenti da Pippo Callipo, proprietario di una delle aziende più importanti e grandi del territorio. Il caro energia influisce moltissimo sui costi di un’impresa e per questo l’imprenditore ha dovuto ragionare in un’ottica di risparmio con ricadute sui dipendenti (alcuni licenziati, molti in cassa integrazione). Di Natale ha quindi espresso pieno sostegno.

“Ieri le agenzie di stampa hanno battuto la notizia che la crisi economica ha prodotto effetti negativi anche su colossi mondiali come l‘Azienda Callipo. “Bollette da 400mila euro costringono a licenziare e a ricorrere alla cassa integrazione”. Pippo è un galantuomo una persona perbene e so quanto ha fatto per la nostra terra. Occorre fronteggiare la crisi energetica ed economica e credo sia necessario che il Consiglio Regionale, dotato di potestà legislativa, adotti provvedimenti urgenti per imprese e famiglie in difficoltà”, conclude Di Natale.