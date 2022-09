Calabria d’autore, tutti i prossimi eventi di “Incontriamoci Sempre”: 11 giornate da settembre a dicembre

14 Settembre 2022 12:36

L’inizio della Rassegna è prevista per domenica 25 settembre, nel piccolo museo Fs che, da quest’anno, ha un nuovo look, con dei pannelli che rappresentano le bellezze paesaggistiche del nostro territorio

Storia, cultura, territorio, ambiente e tradizione saranno gli argomenti della prima parte della Rassegna Calabria D’Autore, a cura di “Incontriamoci Sempre”. La stazione FS di RC S. Caterina è sempre più consolidata come un riferimento culturale di primo piano in Calabria, anche a livello nazionale si guarda con ammirazione ad una realtà unica nel suo genere, l’essere al centro di un progetto in una stazione ferroviaria attiva che piace tantissimo ad RFI a livello Nazionale.

L’inizio della Rassegna è prevista per domenica 25 settembre, nel piccolo museo Fs che, da quest’anno, ha un nuovo look, con dei pannelli che rappresentano le bellezze paesaggistiche del nostro territorio. “Ricordiamo – dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre – che oltre la Rassegna, abbiamo calendarizzato altre iniziative: dal 15 settembre riparte il laboratorio delle danze tradizionali del Centro Sud Italia e gli appuntamenti di livello nazionale, come il Premio Simpatia della Calabria, giunto alla XV edizione, che si svolgerà il prossimo 16 ottobre e la cerimonia di premiazione del Premio di Poesia Internazionale Incontriamoci Sempre, giunto alla sua XII edizione, il prossimo 11 dicembre”. Dal 1 Settembre scorso è partita la campagna di tesseramento 2023 , per autofinanziare le attività sociali culturali e di volontariato. Di seguito il programma delle 11 giornate da settembre a dicembre.