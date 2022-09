Calabria, cinghiale irrompe in una scuola: “lezioni sospese”

19 Settembre 2022 10:25

“Si comunica che a causa della presenza nel cortile della scuola di un cinghiale, le attività didattiche sono sospese”, è il messaggio del preside per comunicare l’insolita presenza all’interno dell’istituto

E’ insolito quanto avvenuto questa mattina in una scuola di Catanzaro. Il dirigente del plesso scolastico D’Errico si è trovato costretto a tenere chiusi i cancelli per la presenza di un cinghiale. “Si comunica che a causa della presenza nel cortile della scuola di un cinghiale, le attività didattiche sono SOSPESE per la giornata odierna (19/09/2022) nel plesso D’Errico (scuola Primaria e Infanzia). Ci scusiamo per il disagio”, è quanto si legge nella nota pubblicato sul sito della scuola.

Sul posto si sono recati il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e gli uomini la Polizia locale, che hanno effettuato un sopralluogo all’interno e nei pressi della scuola D’Errico. Una vicenda che accende ancora una volta i riflettori su un problema che sta diventando ormai costante in Calabria, la presenza dei cinghiali anche nelle città rappresenta sempre più una situazione insostenibile.