Calabria: agente salva un cane abbandonato sulla SS 106 e ne chiede l’adozione

19 Settembre 2022 15:56

Il meticcio vagava impaurito prima di essere ritrovato a Tarianni, nel territorio del comune di Amendolara

Si muoveva impaurito sulla statale 106 in Calabria con il rischio di essere travolto da un mezzo e di mettere a repentaglio la vita degli automobilisti in transito, fin quando non è stato tratto in salvo dai componenti di una pattuglia del distaccamento della Polizia Stradale di Trebisacce. Un cagnolino è stato rivenuto a Tarianni, nel territorio del comune di Amendolara (provincia di Cosenza), e uno degli agenti protagonisti dell’intervento ha chiesto di poterlo adottare. Il meticcio, spiegano i poliziotti, non appariva né malnutrito, né maltrattato. Inoltre, aveva sia il collare che il guinzaglio, dettaglio che lascia immaginare possa essere stato abbandonato.

“Essendo un amante dei cani e avendone già uno – ha affermato all’Ansa l’assistente capo Mario Renne che guidava la pattuglia – mi sono avvicinato e subito è nato tra noi un vero e proprio feeling. Io l’ho accarezzato e lui mi ha leccato. Subito dopo lo abbiamo portato al canile di Villapiana e lì abbiamo verificato che era privo di microchip. A a quel punto ho manifestato la volontà di volerlo adottare, attivando le previste procedure, e di dargli il nome di Lucky”.