Messina, orrore sulla spiaggia di Terme Vigliatore: rinvenuto un cadavere in mare

5 Settembre 2022 15:49

La vittima è un uomo di circa 80 anni che sarebbe probabilmente stato colto da un malore

Momenti di panico vissuti quest’oggi per i bagnanti che frequentano la spiaggia di Terme Vigliatore, in provincia di Messina, nei pressi del lido Marrakech. I presenti hanno rinvenuto in mare il cadavere di un uomo, di 80 anni circa, che galleggiava in acqua senza vita. Avvertiti immediatamente i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dovuto probabilmente ad un malore improvviso dovuto a causa del caldo di queste ore. Non sarebbe il primo episodio avvenuto nel corso di questa stagione estiva messinese.

Secondo le testimonianze dei presenti, l’uomo si era recato al mare esclusivamente in compagnia del proprio cane, un pastore tedesco. Insieme all’animale trovati anche gli oggetti personali.