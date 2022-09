Buffon e i campioni del mondo in B: “se Reggina, Parma, Benevento e Frosinone vanno ai playoff, facciamo quadrangolare a Berlino”

23 Settembre 2022 11:47

Non ha ancora perso la voglia di giocare, e di scherzare, Gigi Buffon. L’ex portierone azzurro, a 44 anni, difende i pali del Parma, squadra in cui è tornato lo scorso anno dopo le prime stagioni del 2000, quelle precedenti al suo passaggio alla Juve. L’estremo difensore, ospite all’inaugurazione del Festival dello Sport 2022 a Trento, non poteva non parlare del campionato cadetto e della presenza, da ieri, di un altro campione del mondo del 2006, il capitano Fabio Cannavaro, che si è seduto ufficialmente sulla panchina del Benevento aggiungendosi a lui (che però è in campo), a Inzaghi e a Grosso.

“Cosa significa noi 4 in B? Due cose: la prima – rivela – è che ci sono 4 campioni del mondo in Serie B, quindi questo fa pensare che in A ci siano Jeeg Robot d’Acciaio e Goldrake (ride, ndr); la seconda però fa capire che il calcio sta tornando meritocratico, perché non è che se ti chiami Buffon o Cannavaro non vai subito ad allenare in A ma c’è un percorso da seguire. L’umiltà che loro hanno avuto verrà premiata”. E poi chiude con una battuta: “se vanno ai playoff Benevento, Reggina, Frosinone e Parma, si giocherà un quadrangolare a Berlino“, stadio della storica finale in cui l’Italia batté la Francia salendo sul tetto del mondo.