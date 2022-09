Bovalino: cerimonia commemorativa in onore del brigadiere Antonino Marino | FOTO

9 Settembre 2022 17:10

Bovalino: cerimonia commemorativa in onore del brigadiere Antonino Marino nel 32° anniversario dell’assassinio

In occasione del 32° anniversario dell’assassinio del Brigadiere Antonino Marino, questa mattina, alle 10:30, a Bovalino Marina, presso l’omonima piazza intitolata al Sottufficiale, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Pietro Francesco Salsano, del Prefetto di Reggio Calabria, del Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Col. Marco Guerrini, e di altre autorità militari e civili, nonché del Sindaco del comune di Bovalino, della vedova del brigadiere, sig.ra DAMA Rosetta Vittoria ed altri familiari, è stata deposta una corona d’alloro presso il monumento intitolato alla memoria del decorato, caduto in un ignobile agguato il 09 settembre del 1990. A seguire è stata officiata una messa da parte del Vescovo di Locri S.E. Mons. Francesco Oliva e del Cappellano militare Don Aldo Ripepi. Il Brigadiere Antonino Marino, nato a San Lorenzo il 5 ottobre 1957 e arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1975, prima del suo assassinio si era occupato di varie indagini su traffici illeciti. Profondo conoscitore della criminalità, in qualità di comandante della Stazione di Platì aveva collaborato nelle indagini su vari sequestri di persona che in quegli anni rappresentavano una delle principali attività criminali sul versante Ionico della Provincia di Reggio Calabria. Da poco tempo era stato trasferito alla Stazione di San Ferdinando.

La sera del 9 settembre 1990, il sottufficiale, mentre si trovava a Bovalino Superiore con la propria famiglia in occasione della festa patronale, fu avvicinato da un killer che, approfittando della confusione che regnava in paese e della concomitante esecuzione dello spettacolo pirotecnico, gli esplose contro alcuni colpi di pistola, colpendolo in parti vitali e dileguandosi poi nel buio. Nell’agguato furono colpiti, oltre al militare all’epoca trentenne, anche la moglie incinta e il figlio Francesco di appena un anno, che oggi è un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Al Brigadiere Antonino Marino il 25 maggio 2010 è stata intitolata l’omonima piazza a Bovalino Marina e il 30 settembre 2011 la Caserma di Platì, sede dell’attuale Stazione Carabinieri. Nella circostanza, il Gen. Salsano, nel proprio intervento di saluto e ringraziamento ai familiari del caduto e alle autorità presenti, ha richiamato l’importanza di mantenere viva la memoria del Brigadiere Marino e di tanti altri carabinieri e appartenenti alle Forze dell’Ordine che hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, sottolineando che il trascorrere del tempo non cancella il dolore per la perdita subita dai familiari e dall’Istituzione.