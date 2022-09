Bova Marina, dall’11 al 30 settembre laboratori, workshop e incontri letterali del progetto “Odissea” | FOTO

10 Settembre 2022 12:40

Prosegue il progetto “Odissea. Racconti di un viaggio nella Calabria greca” con laboratori, workshop e incontri letterari

Grande successo per il progetto “Odissea” che ha animato l’estate Bovese nel mese di agosto con diversi spettacoli di noti artisti calabresi. Tante iniziative a carattere culturale e artistico mirate a valorizzare e promuovere la Biblioteca comunale “Pietro Timpano”; all’interno della quale sono custodite diverse opere di pregio e valore prevalentemente in lingua italiana, greco e grecanico, quest’ultima riconosciuta come lingua minoritaria endemica dell’Area Grecanica di cui Bova Marina (Jalò tu Vua) e Bova (Chora tu Vua) sono i due centri morali e culturali.

Il progetto “Odissea”, con la direzione artistica dell’attore Gigi Miseferi, è promosso e realizzato dal Comune di Bova Marina con il cofinanziamento della Regione Calabria nell’ambito dell’“avviso pubblico per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali_annualita 2020 – pac 2007/2013”. Filo conduttore del progetto è la tematica del viaggio e del racconto attraverso varie forme di narrazione: viaggio nell’arte, viaggio nella storia, viaggio nel mito, viaggio nelle tradizioni ed infine, viaggio come esperienza che genera memoria. I laboratori e le attività artistiche previste hanno infatti, tutte come sfondo il tema del viaggio e del racconto come intento quello del recupero delle tradizioni locali per ricordare la storia e la memoria incisa nei luoghi.

All’interno della biblioteca, nel cortile e nell’adiacente piazza si svolgeranno anche per il mese di settembre eventi artistici, culturali e formativi di grande qualità con artisti nazionali e regionali che metteranno in scena opere originali e inedite narrando luoghi e storie della Calabria greca. Nel programma di “Odissea” numerose attività sono indirizzate alla formazione rivolta a giovani, bambini e anziani con l’attivazione di laboratori, workshop e incontri culturali gratuiti che si svolgeranno dall’11 al 30 settembre all’interno della Biblioteca Comunale di Bova Marina.

Le iniziative previste sono: un laboratorio di teatro comico ideato dall’associazione Calabria dietro le quinte e tenuto dagli attori calabresi Gigi Miseferi, Gennaro Calabrese e Rocco Barbaro, un laboratorio di teatro-danza per i ragazzi disabili diretto dal coreografo reggino Giovanni Battista Gangemi, un laboratorio creativo di lettura animata per ragazzi curato dall’attore Silvio Cacciatore, un laboratorio di scenografia 3D con lo scenografo dell’accademia di Belle Arti di Catanzaro Claudio Cosentino, un laboratorio di grecanico curato dal docente Salvatore Dieni, un laboratorio creativo di street-art curato dall’associazione Calliurghia, Consulta Giovanile e dall’artista Sara Tuscano, un laboratorio di Lira calabrese con l’artigiano bovese Francesco Siviglia, un laboratorio di riciclo ambientale e di lingua inglese per i bambini curato dalla Proloco di Bova Marina. Tre gli incontri letterari curati da Città del Sole edizioni, con la presentazione di testi di autori calabresi e suggestive letture sceniche interpretate da giovani attori. Spazio anche agli spettacoli: il 17 settembre con l’opera per bambini “Kamishibai. C’era una volta”, il 30 settembre lo show comico dell’attore Rocco Barbaro e il 24 settembre si terrà il saggio conclusivo del laboratorio di lettura anima e teatro. Completerà la programmazione la mostra fotografica “Viaggio nell’Aspromonte greco”, un percorso fotografico suggestivo per narrare paesaggi, luoghi e tradizioni dei centri ricadenti sulla fascia jonica del parco dell’Aspromonte (Condofuri, Gallicianò, Roccaforte del Greco, Roghudi, Bova), dove permangono le più evidenti tracce della cultura magno-greca.

Per partecipare ai laboratori gratuiti è possibile inviare una e-mail a: cultura.bovamarina@gmail.com o chiamare i numeri: 349.5755258 / 324.9890472.

Programmazione “Odissea” – mese di settembre

-11-16-23 -24 settembre – ore 17,00 / 20,00

Laboratorio creativo di teatro e lettura animata con performance conclusiva. A cura del regista Silvio Cacciatore.

-12, 17, 19, 20 e 26 settembre – ore 16/20

Laboratorio creativo di street-art, pittura ed arte da riciclo urbano “ART&CO: Dalla cultura immateriale alle arti figurative” a cura di Associazione Calliurghia e Consulta Giovanile.

-14-22-28 settembre – ore 10,00/12,00

Laboratorio di lingua inglese per bambini “Let’s Talk in English”. A cura della Proloco di Bova Marina.

– 14 e 15 settembre ore 16,30/18,30

Laboratorio “Alla scoperta della Lira calabrese” con il maestro liutaio Francesco Siviglia. A cura della Proloco di Bova Marina.

-15 settembre – ore 19,00

Presentazione letteraria del romanzo storico “Pentidattilo 1686. Il grido del falco” di Tania Filippone” e reading teatrale. A cura di Città del Sole edizioni.

-16 settembre – ore 10 – 14

Laboratorio di scenografia 3D con lo scenografo Claudio Cosentino.

-17 settembre – ore 19,00

Cortile Biblioteca comunale

Kamishibai. C’era una volta… spettacolo per bambini a cura di TeatroP

-18 settembre – ore 10 / 13 e 15 /20

Laboratorio di teatro comico con il comico Gennaro Calabrese.

-19 e 20 settembre 2022 – ore 17,00/18,30

Laboratorio “Dal greco al grecanico” con il docente prof. Salvatore Dieni – “Circolo culturale Delia”

-21 e 24 settembre – ore 10/12

Laboratorio di educazione ambientale per bambini. A cura della Proloco di Bova Marina.

-23 settembre – ore 19,00

Presentazione letteraria del romanzo storico “Fil Rouge” di Antonella Ammendolia e reading teatrale. A cura di Città del Sole edizioni.

-24 – settembre – ore 21,00

Cortile Biblioteca comunale

Spettacolo “Viaggio nella Calabria Greca – a tu per tu con il mito”

Esibizione finale del laboratorio creativo di lettura animata con Silvio Cacciatore

-25 settembre – ore 15,00/20,00

Laboratorio di teatro comico con l’attore comcio Gigi Miseferi.

– 27 settembre – ore 19,00

“La stanza di Adele” dell’autore Ruggero Pegna – incontro letterario e reading teatrale.

– 28 settembre – ore 15,00 – 19,00

Laboratorio di teatro danza per disabili a cura del coreografo Giovanni Battista Gangemi.

-30 settembre – ore 15,00 /19,00

Laboratorio di teatro comico con il comico Rocco Barbaro.

30 – settembre – ore 21,00

Cortile Biblioteca comunale

Spettacolo comico “Me ne fotto” con il comico calabrese Rocco Barbaro

-Dal 23 al 30 settembre 2022

Mostra fotografica “Viaggio nell’Aspromonte Greco” a cura di “Calabria dietro le quinte”.