Diritto all’aborto, Boldrini contestata a Roma: “non ci rappresenta, vada via da questa piazza”

29 Settembre 2022 12:09

“A lei delle persone che stanno nelle case popolari non gliene frega niente, invece a me sì, e io le difendo”, afferma l’attivista rivolgendosi alla parlamentare che dopo qualche minuto si allontana: “allora fatevi difendere dalla Meloni”

Laura Boldrini contestata dalle attiviste di Non una di meno. E’ accaduto ieri all’Esquilino, a Roma, mentre la parlamentare si stava unendo alla manifestazione organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’aborto libero, sicuro e gratuito. L’acceso botta e risposta con una giovane è stato ripreso da diversi cittadini e poi condiviso sui social. “Vada via perché lei e il Pd non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza”, ha affermato la ragazza durante la discussione. “Io cosa rappresento? Rappresento dei valori e dei principi”, ha risposto Boldrini quasi in imbarazzo alla domanda.

“Ci sono donne che in Parlamento hanno lottato e l’hanno voluto l’aborto, quindi la lotta tra il Parlamento e il fuori non funziona. Dovremmo essere tutte unite, io sono qui per voi”, dice Boldrini. “Sa perché non siamo unite? – replica ancora la manifestante – Perché a lei delle persone che stanno nelle case popolari non gliene frega niente, invece a me sì, e io le difendo. La pillola anticoncezionale è stata resa a pagamento, lei invece dice che il problema non è quello ma è la distribuzione. Lo vada a dire ai giovani, ai precari a chi vive nei quartieri popolari. E non ha mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata, mi riferisco alla 405 di cui lei neppure era a conoscenza a quanto pare”.

“Le donne, le compagne, che sono venute qua a manifestare per l’aborto libero e gratuito – prosegue la manifestante – non ce l’hanno anche per colpa sua. Il suo partito non ha difeso questo diritto. Se ne vada”. “Allora ve lo difenderà Fratelli d’Italia”, ha risposto seccata Boldrini prima di lasciare la piazza tra i cori delle manifestanti. Di seguito il video completo.