Calcio, nuovo arrivo al Bocale: ufficiale l’esperto difensore Salvatore Scoppetta

21 Settembre 2022 13:47

Il Bocale Calcio Admo dà il benvenuto a Salvatore Scoppetta

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del forte ed esperto Salvatore Scoppetta, un ultimo tassello a completamento di un organico pronto adesso al salto di qualità. Scoppetta, difensore centrale classe ’86, è uno di quei calciatori che non ha bisogno di eccessive presentazioni. Originario di Belvedere Marittimo, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Reggina; in seguito per lui, una lunga carriera caratterizzata da un continuo girovagare per l’Italia, ritagliandosi sempre un ruolo da protagonista con ogni squadra e giocando quasi esclusivamente in Serie D”. Con questa nota il Bocale annuncia un nuovo arrivo, l’esperto difensore classe ’86 Salvatore Scoppetta.

Nella nota, il Bocale ripercorre la carriera del giocatore: “il suo personale Giro d’Italia prese il via nel 2005 da Trento, seguirono poi le tappe di Comiso, Sapri, Budoni, Viterbese, Gaeta (estremamente breve), Martina Franca, Flaminia e Ragusa, prima di tornare a giocare a Reggio Calabria nel 2013, con la maglia dell’Hinterreggio, disputando due campionati di Serie D. Successivamente arrivarono le esperienze con Vibonese, Palmese, Sicula Leonzio, Taranto, Francavilla, Cittanovese, Biancavilla, Marsala, Vigor Lamezia e infine Paternò, dove nella scorsa stagione ha disputato 30 partite, tutte giocate da titolare con la squadra siciliana, classificatasi al sesto posto insieme al Cittanova. Scoppetta rappresenta il botto finale del mercato biancorosso. A Salvatore, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di vivere una stagione di grandi soddisfazioni!”.