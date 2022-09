Un sierraleonese per il Bocale Calcio: dal San Luca arriva Hamza Kamara

15 Settembre 2022 22:53

Il Bocale Calcio dà il Benvenuto al Sierraleonese Kamara

Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare un ultimo innesto di mercato con l’approdo in biancorosso del centrocampista Hamza Kamara, proveniente dal San Luca. Kamara, classe ’98, centrale di centrocampo nativo della Sierra Leone, gioca in Italia già da diverse stagioni, potendo vantare inoltre un’esperienza con il Vasalund, formazione della Serie B svedese, nel 2018, dove aver militato nel settore giovanile dello stesso club

Arrivato in Italia nel 2019, ha giocato in Serie D prima con il Roccella, raccogliendo 15 presenze, poi con il Troina, dove ha disputato 24 incontri segnando anche un gol, il 16 maggio 2021 contro il Licata. Aveva iniziato l’attuale stagione con la maglia del San Luca, giocando entrambe le gare di Coppa Italia dei giallorossi, subentrando sia a Castrovillari (dopo 22′ al posto di Carbone) che a Cittanova (nell’intervallo al posto di Bruzzaniti). Con il suo arrivo, arricchisce una mediana che compie così un definitivo salto di qualità. Ad Hamza, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di poter ottenere risultati importanti in questa nuova avventura!

Il Bocale Calcio ADMO comunica inoltre la cessione al Ravagnese dei calciatori Matteo Anghelone, Giovanni Benedetto e Facundo Escudero.