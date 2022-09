Bocale Calcio, new entry in attacco: dal Gallico Catona arriva il giovane Fabio Sottilotta

2 Settembre 2022 21:39

Il Bocale Calcio dà il benvenuto all’attaccante Fabio Sottilotta: la nota stampa del club

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso dell’attaccante Fabio Sottilotta, reduce da alcune stagioni in forza al Gallico Catona. Sottilotta, classe 2001, è un attaccante di movimento, molto abile nel non concedere punti di riferimento ai difensori avversari, dalle grandi doti tecniche e molto versatile. Passato dal settore giovanile della Reggina fino alla Berretti, nel 2019 ha sposato il progetto del Gallico Catona raccogliendo in queste stagioni molte presenze nel campionato di Eccellenza, acquisendo una notevole esperienza nonostante i suoi ventuno anni compiuti a giugno. Con la sua qualità va ad arricchire un reparto offensivo biancorosso mai così promettente, in termini di potenziale realizzativo. A Fabio, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura una stagione di gol e soddisfazioni!”.

