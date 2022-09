Bocale Calcio, nuovo ingresso in dirigenza: arriva l’ex Reggio Mediterranea Costanzo Cloro

17 Settembre 2022 15:09

Con una nota ufficiale, il Bocale Calcio comunica l’ingresso di una nuova figura dirigenziale conosciuta nell’ambiente reggino: l’ex Reggio Mediterranea Costanzo Cloro, infatti, si unisce alla società biancorossa

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingresso nello staff dirigenziale biancorosso da parte di Costanzo Cloro, grande amico e per tanti anni leale e rispettoso avversario. Nonostante le numerose richieste da parte di diverse società, Costanzo Cloro ha scelto di sposare il progetto Bocale, arrivando ad impreziosire la società grazie alla sua lunga esperienza a stretto contatto con il mondo del calcio, alla saggezza e alla lungimiranza che ha sempre dimostrato di possedere, ma anche al carattere e all’intuito che lo hanno reso uno dei dirigenti sportivi più apprezzati in Calabria e non solo”. Inizia così la nota ufficiale del Bocale, che comunica l’ingresso di una nuova figura dirigenziale conosciuta nell’ambiente reggino: l’ex Reggio Mediterranea Costanzo Cloro, infatti, si unisce alla società biancorossa.

“Da dirigente – si legge ancora nel comunicato del club – ha trascorso molti anni lavorando con i settori giovanili, ottenendo anche risultati importanti, fino alla nascita della realtà sportiva che prese il nome di ReggioSud, divenuta in seguito Reggiomediterranea, della quale à stato per tanti anni il principale condottiero insieme a Bruno Leo, con cui condivideva la presidenza del club. Adesso le qualità umane e professionali di Costanzo Cloro saranno a disposizione della grande famiglia del Bocale Calcio ADMO, il quale dà il benvenuto al nuovo rinforzo societario e gli augura di vivere un’avventura lunga ed esaltante in biancorosso!”.