Biennale dello Stretto: il programma completo e gli orari delle navette

29 Settembre 2022 11:12

Ordine degli Architetti di Reggio Calabria: eventi formativi in programma con La Biennale dello Stretto e servizio navetta gratuito

“Con La Biennale dello Stretto si dà continuità ad un’offerta formativa professionale di alto profilo scientifico che vuole invertire il concetto di formazione passando da mero obbligo a vera e propria opportunità professionale. Opportunità per i tecnici, per le amministrazioni ma soprattutto per la società civile su cui ricadono le azioni dei professionisti”. Partendo da questa premessa, Ilario Tassone, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, presenta il programma degli eventi proposti dal Consiglio dell’Ordine, all’interno della rassegna di incontri e dibattiti de La Biennale dello Stretto. Questi, tutti fruibili gratuitamente, rientrano nell’ambito della formazione continua obbligatoria rivolta ai professionisti; pertanto, verranno rilasciati Crediti Formativi Professionali ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 137/2012 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.

Il programma formativo si articola in quattro giornate, da venerdì 30 settembre a lunedì 3 ottobre e con un palinsesto ricco di dibattiti, così distribuito:

30 settembre 2022 – Le tre linee d’acqua

Mattina 10,00/13,30 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Presentazione de La Biennale Dello Stretto -Esperienze Mediterranee (3 Cfp)

Pomeriggio 15,30/20,00 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Sguardi-La Ricerca Del Cambiamento-Paesaggi Invisibili (4 Cfp)

1° ottobre 2022 – Città e Territorio

Mattina 9,30/13,30 Museo Archeologico di Reggio Calabria – Evento Formativo: Le Tre Rive – Mappe Mediterranee (4 Cfp)

Pomeriggio15.00 alle ore 20.30 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Connessioni Mediterranee- Mobilità Mediterranea- Chi Fa I Luoghi (5cfp)

2 ottobre 2022 –Territori in Rete

Mattina 9,30/14,00 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Architettura come processo educante- Paesaggio, Cinema e Turismo- Territori in rete (4 Cfp)

Pomeriggio 15.00/19,00 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Rigenerare da Sud- Acqua Risorsa Territoriale- Qualità nell’esercizio della professione (4 Cfp in Discipline Deontologiche)

3 ottobre 2022 – Responsabilità e Generosità

Mattina 10,00/13,30 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Agire Sostenibile- Letture a Sud (3 Cfp)

Pomeriggio 15,00/20,30 Campo Calabro, Forte Batteria Siacci – Evento Formativo: Raccontare il Mediterraneo- Bioma Mediterraneo – Le Vie Del Mediterraneo- Visioni Mediterranee (5cfp)

Il solo ingresso agli spazi espositivi de La Biennale dello Stretto prevede il rilascio di 1 Cfp. Maggiori informazioni possono essere reperite visionando il programma completo de La Biennale (https://www.mediterraneiinvisibili.com/la-biennale-dello-stretto/programma/). Per aderire agli eventi formativi basta consultare il sito dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria (www.oappcrc.it) e registrarsi attraverso la Piattaforma istituzionale IMateria. Inoltre, per garantire il raggiungimento del Forte Siacci di Campo Calabro (RC), sede degli eventi, è stato predisposto un servizio transfert, anch’esso gratuito, con partenza da Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Ai fini dell’organizzazione, la richiesta del servizio dovrà essere formalizzata attraverso prenotazione da inoltrare all’indirizzo mail ordinearchitettirc.formazione@gmail.com, tenendo conto delle seguenti scadenze:

Eventi del 30/09/2022 entro le ore 15:00 del 29/09/2022;

Eventi del 01/10/2022 entro le ore 15:00 del 30/09/2022;

Eventi del 02/10/2022 entro le ore 15:00 del 01/10/2022;

Eventi del 03/10/2022 entro le ore 15:00 del 02/10/2022

Orari e percorsi delle navette

Venerdì 30 settembre 2022

Ore 8.30 Piazza Indipendenza – Villa San Giovanni Stazione – Altafiumara – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

Ore 14.00 Piazza Indipendenza – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

Ore 14.30 Forte Batteria Siacci Campo Calabro – Altafiumara – Villa San Giovanni Stazione – Piazza Indipendenza

Ore 23.30 Forte Batteria Siacci Campo Calabro- Villa San Giovanni Stazione – Altafiumara- Piazza Indipendenza

Sabato 1° ottobre 2022

Ore 9.00 Altafiumara – Villa San Giovanni Stazione -Piazza De Nava

Ore 14.30 Piazza De Nava – Villa San Giovanni Stazione – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

Ore 23.30 Forte Batteria Siacci Campo Calabro – Altafiumara – Villa San Giovanni Stazione – Piazza Indipendenza

Domenica 2 ottobre 2022

ore 8.45 Piazza Indipendenza – Villa San Giovanni Stazione – Altafiumara – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

ore 18.30/19.00 Forte Batteria Siacci Campo Calabro – Villa San Giovanni Stazione – Piazza Indipendenza

Lunedì 3 ottobre 2022

Ore 9.15 Altafiumara- Villa San Giovanni Stazione – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

Ore 14.30 Piazza Indipendenza – Villa San Giovanni Stazione – Altafumara – Forte Batteria Siacci Campo Calabro

Ore 24.00 Forte Batteria Siacci Campo Calabro – Altafiumara – Villa San Giovanni Stazione – Piazza Indipendenza