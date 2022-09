Assunzioni di medici cubani, Berlusconi elogia Occhiuto: “è un bravo governatore” | VIDEO

4 Settembre 2022 13:41

Calabria, Berlusconi elogia Occhiuto: “è bravo, ha dovuto chiamare in Italia centinaia di medici di altri Paesi”

Dopo le innumerevoli polemiche per quanto riguarda le assunzioni in Calabria di circa 500 medici cubani per sopperire alla carenza di medici nella sanità regionali, è intervenuto Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, a sostegno del Governatore calabree Roberto Occhiuto.

“Chi vive al Sud, dove sono maggiori le difficoltà, deve avere gli stessi diritti di chi vive al Nord. E proprio per questo il nostro bravo governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha dovuto chiamare in Italia centinaia di medici di altri Paesi”, è quanto afferma in un video social, il leader di Forza Italia.