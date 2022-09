Aperte le iscrizioni per il nuovo anno didattico di “BE IT English”, la moderna scuola d’inglese nel cuore di Reggio Calabria

19 Settembre 2022 10:40

Reggio Calabria, aperte le iscrizioni per il nuovo anno didattico che inizierà il 3° Ottobre presso la moderna e innovativa scuola d’inglese “BE IT English” situata nel centro storico della città

E’ tutto pronto per il nuovo anno scolastico di “BE IT English“, la moderna e innovativa scuola d’inglese che sorge nel cuore di Reggio Calabria, a metà strada tra piazza Castello e il centralissimo corso Garibaldi. Gestita da Akvile e Jon McAlone, la scuola d’inglese è aperta al pubblico in questi giorni per presentare la propria offerta formativa con un 10% di sconto riservato ai lettori di StrettoWeb che si presentano semplicemente dicendo di aver letto la notizia sul giornale.

La scuola prevede corsi di inglese creativo per bambini, ragazzi e adulti con un nuovo metodo per imparare l’inglese particolarmente coinvolgente ed efficace per tutte le età: gli insegnanti, tutti rigorosamente madrelingua, coinvolgono gli studenti in una miriade di attività che non consentono soltanto il superamento dei relativi esami con il raggiungimento dei titoli, ma anche una grande dimestichezza con la lingua e un’affascinante scoperta delle tradizioni, delle usanze, dei costumi e della cultura britannica che si esprime appunto in quella che è la lingua oggi più parlata al mondo.

La scuola “BE IT English” riapre senza restrizioni dopo due stagioni e mezzo falcidiate dalla pandemia e lo fa con aule e strumenti che continuano a garantire tutte le norme di igiene e sicurezza, oltre alle specifiche ideali per l’insegnamento applicato con le più moderne attrezzature e tecnologie in quello che è un vero e proprio angolo d’Inghilterra in riva allo Stretto di Messina, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Particolarmente significativa la storia personale di Akvile e Jon McAlone, la giovane coppia che ha aperto questa scuola d’inglese dopo aver fatto una scelta di vita molto importante decidendo di stabilirsi a Reggio Calabria per lo sconfinato amore che nutrono nei confronti di questa città.