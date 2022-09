Bassetti: “oggi l’influenza è più pericolosa del Covid”

22 Settembre 2022 10:21

L’infettivologo dice basta anche alla mascherina: “deve indossarla solo chi è fragile”

“Oggi è più pericolosa l’influenza del Covid”. E’ categorico nella sua dichiarazione Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ormai da diverse settimana sta utilizzando una comunicazione tutt’altro che allarmista sul tema. “Oggi, se devo scegliere tra curare un paziente con il Covid o con l’influenza, scelgo di curare un paziente con il Covid: ho molte più armi a disposizione, so molto di più e quindi mi sento più tranquillo”, ha affermato. Anche sull’utilizzo della mascherina, frena con qualsiasi tipo di imposizione: “basta, basta, basta. La mascherina deve indossarla solo chi è fragile”.

In merito alle parole del presidente americano Joe Biden, che ha dichiarato “finita la pandemia”, anche per Bassetti “il Covid come l’abbiamo conosciuto nel 2020-2021 è finito”. Nel senso che adesso “è un Covid diverso – ha precisato l’esperto – ma con cui probabilmente dovremo convivere per i prossimi anni. Vedremo ancora il Covid come una delle prime 10 cause di morte al mondo per ancora molto tempo, però oggi non è minimamente paragonabile grazie ai vaccini e ai farmaci”.

Anche sul tema della vaccinazione, Bassetti pone differenze tra i giovani e gli anziani o i fragili: “è probabile che ci sia bisogno di una dose booster ogni 4-6 mesi, perché in pazienti oncologici o affetti da malattie autoimmuni è possibile che la protezione data dal vaccino duri meno tempo. Anche chi ha fatto la quarta dose a gennaio-febbraio probabilmente avrebbe bisogno di un booster con vaccino aggiornato oggi”.