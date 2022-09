Basket, Filippo Marcianò è il nuovo Chinesiologo della Dierre Reggio Calabria

22 Settembre 2022 10:48

Dierre Baskteball Reggio Calabria: Filippo Marcianò è il nuovo Chinesiologo del club

“La Dierre Basketball Reggio Calabria comunica di aver affidato al professionista Filippo Marcianò il ruolo di chinesiologo del club per la stagione sportiva 2022/2023. Marcianò è un’istituzione assoluta nel suo campo e nel mondo della Pallacanestro con trascorsi di importanza, intrise di storia nel mondo del basket nazionale. Profilo esperto che vanta già diverse esperienze importanti nel settore, ha lavorato molto e bene nello sport Calabrese. Da allenatore ha sviluppato la sua grande passione prima con il Bevacqua Basket e poi con l’Audax in Serie D. Come allenatore ha lavorato anche nel Nuovo Basket Soccorso e nella massima espressione del basket in Carrozzina in Serie A1, la Reggio Bic”. Con questa nota la società cestistica reggina comunica l’ingresso del nuovo chinesiologo, Filippo Marcianò.

“Come chinesiologo – si legge ancora – ha scritto pagine importanti della storia della Viola Basket: è stato il chinesiologo della grande Panasonic di Volkov e Garrett, lavorando per il blasone nero-arancio dal ’92 al ’98. Con la stessa mansione, ha operato per la Reggina Calcio e per il Cav Gallico nel Volley in rosa. Nella passata stagione, invece, è stato una presenza basilare per la buona riuscita della stagione della Pallacanestro Viola in Serie B”.