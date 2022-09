Bagnara: ripulita dal degrado la SP2 in località Pomarelli

30 Settembre 2022 11:40

“Ci rendiamo conto che, forse, non tutti perseguono lo stesso interesse”, sottolinea però l’assessore Gramuglia

Nella giornata di ieri è stata ripulita dall’incredibile mole di rifiuti e degrado la Strada Provinciale 2 in località Pomarelli (nella frazione di Pellegrina), nel territorio di Bagnara Calabra. A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente Paolo Gramuglia. “Incessantemente questa Amministrazione lavora affinché il nostro territorio possa godere di maggiore decoro e pulizia ma ci rendiamo conto che, forse, non tutti perseguono lo stesso interesse”, ha affermato in una nota.

“Solo se si prende coscienza della necessità che ognuno deve fare la propria parte si può crescere e migliorare”, conclude l’assessore Gramuglia.