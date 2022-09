Bagnara, festa per la Madonna di Porto Salvo: processione e spettacolo pirotecnico, ecco il programma degli eventi

15 Settembre 2022 16:21

La Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo ha reso pubblico il calendario degli eventi (16-25 settembre)

La comunità religiosa di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, può tornare a festeggiare la Madonna di Porto Salvo. Dopo due anni di sospensione a causa delle pandemia, con grande speranza e devozione, si riprende l’antica tradizione della Beata Vergine Maria a cui i fedeli del posto sono molto legati. Sono per questo molto attesi gli eventi organizzati dalla Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo La festa patronale è sempre motivo di gioia, ma anche di riflessione con la Chiesa che dà modo ai credenti di far crescere la propria fede.

Di seguito il volantino con il programma completo dei festeggiamenti e delle celebrazioni liturgiche in onore della Beata Vergine Maria Regina di Porto Salvo 2022, che inizieranno domani 16 settembre e finiranno lunedì 25 settembre con il classico spettacolo pirotecnico.