Avellino-Acr Messina, disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti: info e prezzi

13 Settembre 2022 15:10

I tagliandi di accesso del settore ospiti dello Stadio “Partenio-A.Lombardi” per la gara Avellino-Messina, in programma alle ore 17:30 di domenica 18 settembre 2022, sono disponibili, al prezzo di euro 10.00 + diritto di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne

In attesa del match casalingo di domani sera, contro la Viterbese, l’Acr Messina comunica che è disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match di domenica prossima, ore 17:30, in casa dell’Avellino. Tra domani e il match del Partenio, l’obiettivo della squadra di Auteri è di ottenere i primi punti, dopo la doppia sconfitta all’esordio tra Crotone e Virtus Francavilla.

“I tagliandi di accesso del settore ospiti dello Stadio “Partenio-A.Lombardi” per la gara Avellino-Messina, in programma alle ore 17:30 di domenica 18 settembre 2022, sono disponibili, al prezzo di euro 10.00 + diritto di prevendita, online e presso i punti vendita del circuito TicketOne – si legge – Le vendite saranno attive fino alle ore 19 di sabato 17 settembre. La capienza del settore ospiti è di 500 posti. Come previsto dal protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno, Federazioni e Leghe, sulla base della Determina n.29 del 23 agosto 2017 e della Circolare n.555/ONMS del 4 agosto 2017, i tifosi ospiti non necessiteranno di carte di fidelizzazione per l’accesso allo stadio. Si ricorda inoltre che è vietato introdurre all’interno dello stadio striscioni, bandiere o altri materiali senza preventiva autorizzazione. Si invitano tutti i tifosi, nel rispetto delle normative vigenti, a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e a presentarsi all’ingresso con congruo anticipo”.