Avellino-Messina 1-1: comincia la ripresa, un cambio per parte | LIVE

18 Settembre 2022 18:02

Avellino-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle

Crotone, poi in casa del Francavilla, il primo punto con beffa finale e ora si va ad Avellino. Non proprio una passeggiata questo inizio di stagione per l’Acr Messina. Oggi la squadra di Auteri è ospitata dagli irpini: la squadra biancoverde, che ormai da qualche anno è considerata tra le favorite alla vigilia, è partita con qualche difficoltà. Così come i peloritani, anche i campani hanno conquistato un solo punto finora, e sono già a meno nove dalla vetta, tutta calabrese. StrettoWeb seguirà come sempre la gara con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle.

Avellino-Messina, la cronaca testuale live

46′ – Comincia la ripresa di Avellino-Messina. Un cambio per parte: Auteri toglie Trasciani e mette Konate, Taurino mette Matera e toglie Franco.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Si chiude un primo tempo vivace: botta e risposta Dall’Oglio-Catania in 6 minuti con due supergol.

45′ – Sono 2 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

27′ IL MESSINA PAREGGIA! Bastano 6 minuti ai peloritani per il pari: è 1-1. Altra magia, dopo quella di Dall’Oglio: Catania parte da sinistra e scaglia il tiro, che finisce nel sette. Partita divertente in questa prima mezz’ora.

26′ – Primo tiro verso la porta da parte del Messina: ci prova Marino dal limite, palla fuori.

24′ – Russo si divora il 2-0, Avellino a un passo dal raddoppio. Messina non pervenuto in questo avvio.

21′ – AVELLINO-MESSINA 1-0, CAMBIA IL MATCH! Punizione pericolosa, lo avevamo detto, anche perché da piazzato va lo specialista Dall’Oglio, milazzese tra l’altro. Scavalca la barriera col destro e mette dentro. 1-0.

20′ – Altro giallo per il Messina, questa volta per Camilleri. Punizione pericolosa dal limite per l’Avellino.

17′ – Prima vera e propria occasione del match: servito Trotta a due passi dalla porta, ma Daga respinge.

9′ – Corner di Ceccarelli, palla sopra la traversa.

7′ – Primo giallo del match, è per il Messina: ammonito Filì.

1′ – Avellino-Messina, partiti! Comincia il match del Partenio!

PRIMO TEMPO

Avellino-Messina, formazioni ufficiali

AVELLINO: Marcone; Franco, Russo, Aya, Ceccarelli, Casarini, Dall’Oglio, Ricciardi, Trotta, Auriletto, Moretti. Allenatore: Taurino.

MESSINA: Daga, Trasciani, Camilleri, Filì, Angileri, Fiorani, Marino, Fofana, Iannone, Balde, Catania. Allenatore: Auteri.