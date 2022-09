Avellino-Messina, Auteri: “sulla carta gara difficile”

17 Settembre 2022 18:11

Avellino-Messina: le dichiarazioni del tecnico dei peloritani Auteri alla vigilia della sfida

Vigilia di campionato per l’ACR Messina che domani affronterà l’Avellino con calcio d’inizio alle 17:30. In occasione della quarta giornata del girone C di Serie C, il tecnico Gaetano Auteri ha presentato la trasferta in Irpinia. “Sulla carta è una partita difficile, affrontiamo una squadra forte che è stata costruita per vincere e per stare con le prime. Sono state giocate appena tre partite. Per quanto ci riguarda continua il nostro calendario difficile, ce la giocheremo comunque anche se sappiamo che sarà difficile ma stiamo bene e siamo consapevoli che servirà cuore, sacrificio e testa per portare a casa un risultato positivo”.

Sul calendario e lo stato di forma: “è la terza partita in sette giorni per tutti, non solo per noi. Sappiamo quello che ci aspetta, che i toni agonistici magari saranno accesi e siamo consapevoli delle difficoltà. Ma nelle precedenti gare abbiamo fatto bene, potevamo raccogliere qualcosina in più ma abbiamo dimostrato di essere vivi, consapevoli delle nostre potenzialità. Di fronte ci saranno due squadre che hanno obiettivi totalmente diversi ma proprio questo tipo di confronti possono essere stimolanti”. Sui convocati e le scelte di formazione: “Curiale abbiamo deciso stamattina di portarlo con noi, vedremo. Faremo le scelte alla fine”.