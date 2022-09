Avellino-Messina 2-1: un milazzese e l’ex Russo condannano Auteri alla terza sconfitta in quattro gare

18 Settembre 2022 19:21

Avellino-Messina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, pagelle

Terza sconfitta in quattro gare, seconda in trasferta. Il Messina resta a un punto dopo 360 minuti e regala invece la prima vittoria a un Avellino dalla rosa importante ma in difficoltà in questo avvio. Al Partenio finisce 2-1 per via delle reti di un messinese (Dall’Oglio) e di un ex Messina, Russo. Non basta il gol di Catania del momentaneo 1-1. Vantaggio locale e pari ospite sono a metà primo tempo, tra il 21′ e il 27′: due magie in 6 minuti, prima la punizione dell’ex Reggina e poi una staffilata potentissima dell’attaccante dei peloritani. Prima mezz’ora vivace, ripresa un po’ più “abbottonata”, ma decisa dall’ex Russo, che non esulta dopo aver ribattuto in rete la respinta corta di Daga.

Avellino-Messina 2-1, tabellino e pagelle

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Dall’Oglio (dal 57′ Garetto), Ceccarelli (dal 57′ Kanoute), Franco (dal 46′ Matera); Russo (dal 90′ Rizzo), Casarini, Trotta (dal 73′ Gambale). A disposizione: Pizzella, Antignani, Tito, Murano, Guadagni, Illanes, Micovschi. Allenatore: Taurino.

MESSINA (4-3-3): Daga 6.5; Trasciani 5 (46′ Konate 5), Camilleri 5.5, Filì 4.5, Angileri 5.5; Marino 6, Fofana 5.5 (dal 69′ Napoletano 6), Fiorani 5.5; Catania 6.5 (dal 83′ Curiale s.v.), Iannone 5.5 (dal 63′ Grillo 5.5), Balde 5.5. A disposizione: Lewandowski, Ferrini, Berto, Fiorani, Mallamo, Versienti, Curiale, Zuppel. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa (Pressato-Martinelli).

MARCATORI: al 23′ Dall’Oglio (A), al 28′ Catania (M), al 65′ Russo (A).

NOTE: Ammoniti Filì (M), Trasciani (M), Camilleri (M), Auriletto (A), Russo (A), Konate (M), Moretti (A), Catania (M). Espulsi: Filì (M).

Avellino-Messina, la cronaca testuale live

95′ – Finisce così: Avellino-Messina 2-1.

90’+5 – Rosso per Filì. E’ diretto, anche se era già ammonito. Il giovane difensore dell’Acr Messina ferma con le cattive, da ultimo uomo, Gambale, lanciato a rete.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

82′ – Succede poco in questa fase, con l’Avellino bravo a gestire. E intanto Auteri inserisce Curiale, un centravanti, per Catania, autore del gol del momentaneo 1-1.

68′ – Napoletano per Fofana, altro cambio per Auteri, che prova a raddrizzare la situazione dopo il vantaggio.

64′ – L’AVELLINO TORNA IN VANTAGGIO, CAMBIA DI NUOVO LA GARA! Azione insistita sul lato destro, con Trotta che non trova tempo e spazio per concludere, poi mette in mezzo, Daga respinge e trova l’ex Russo, che fa tap-in e non esulta. 2-1.

62′ – Grillo per Iannone, cambio per Auteri.

57′ – Doppio cambio Avellino, esce l’autore del gol Dall’Oglio.

55′ – Quarto giallo per il Messina: ammonito per Konate, entrato nella ripresa.

54′ – Traversa dell’Avellino, con Casarini che riceve e conclude al volo, prendendo la parte interna del legno, ma era fuorigioco. In questo inizio di ripresa, meglio l’Avellino.

46′ – Comincia la ripresa di Avellino-Messina.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Si chiude un primo tempo vivace: botta e risposta Dall’Oglio-Catania in 6 minuti con due supergol.

45′ – Sono 2 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

27′ IL MESSINA PAREGGIA! Bastano 6 minuti ai peloritani per il pari: è 1-1. Altra magia, dopo quella di Dall’Oglio: Catania parte da sinistra e scaglia il tiro, che finisce nel sette. Partita divertente in questa prima mezz’ora.

26′ – Primo tiro verso la porta da parte del Messina: ci prova Marino dal limite, palla fuori.

24′ – Russo si divora il 2-0, Avellino a un passo dal raddoppio. Messina non pervenuto in questo avvio.

21′ – AVELLINO-MESSINA 1-0, CAMBIA IL MATCH! Punizione pericolosa, lo avevamo detto, anche perché da piazzato va lo specialista Dall’Oglio, milazzese tra l’altro. Scavalca la barriera col destro e mette dentro. 1-0.

20′ – Altro giallo per il Messina, questa volta per Camilleri. Punizione pericolosa dal limite per l’Avellino.

17′ – Prima vera e propria occasione del match: servito Trotta a due passi dalla porta, ma Daga respinge.

9′ – Corner di Ceccarelli, palla sopra la traversa.

7′ – Primo giallo del match, è per il Messina: ammonito Filì.

1′ – Avellino-Messina, partiti! Comincia il match del Partenio!

PRIMO TEMPO

Avellino-Messina, formazioni ufficiali

AVELLINO: Marcone; Franco, Russo, Aya, Ceccarelli, Casarini, Dall’Oglio, Ricciardi, Trotta, Auriletto, Moretti. Allenatore: Taurino.

MESSINA: Daga, Trasciani, Camilleri, Filì, Angileri, Fiorani, Marino, Fofana, Iannone, Balde, Catania. Allenatore: Auteri.