L’Automobile Club di Reggio Calabria supporta supporta l’iniziativa della Polizia Stradale “Pullman Azzurro”

28 Settembre 2022 19:18

L’Automobile Club di Reggio Calabria e il presidente Giuseppe Martorano supportano l’iniziativa della Polizia Stradale “Pullman Azzurro”

“L’Automobile Club di Reggio Calabria ed il presidente Giuseppe Martorano condividono l’iniziativa ‘Cultura della guida sicura’ programmata dal dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal servizio Polizia Stradale. Il pullman azzurro sta facendo tappa da questa estate in diverse città per sensibilizzare un comportamento consapevole durante la guida dei veicoli“. È quanto si legge in un comunicato stampa dell’Automobile Club di Reggio Calabria.

“L’ACI Reggio Calabria – si legge ancora – da diversi anni si batte per sensibilizzare automobilisti e pedoni nel corso del transito in strada, raccomandandosi e condividendo le regole principali come l’uso della cintura di sicurezza e delle strisce pedonali, il divieto dei telefoni cellulari alla guida e l’uso del casco per i motocicli“.