Messina, auto prende fuoco sulla A20: chiuso il tratto tra Brolo e Patti

4 Settembre 2022 10:59

Traffico congestionato nel giro di pochi minuti a causa dell’incendio generatosi all’interno della galleria Petraro

Un’auto ha preso fuoco questa mattina sulla A20 Messina-Palermo, direzione Messina, all’interno della galleria Petraro e subito dopo lo svincolo di Brolo. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, non ci sarebbe alcun ferito, anche se l’incendio ha ovviamente creato lunghe code di vetture. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Stradale, che da subito hanno dato disposizione per lo smaltimento del traffico, creatosi contemporaneamente nella corsia opposta di transito.

In questo momento, per consentire le operazioni di messa in sicurezza, il tratto tra lo svincolo di Brolo e quello di Patti (in direzione Messina) è stato chiuso al traffico.