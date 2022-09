Reggio Calabria, aumento orario lavoratori ex Lsu Lpu: soddisfazione Cisl FP

13 Settembre 2022 11:45

Soddisfazione della Cisl FP per l’aumento orario per i lavoratori ex Lsu Lpu che permetterà il recupero delle somme in addendum da gennaio 2022 a partire dal 14 settembre

“Come CISL Funzione Pubblica di Reggio Calabria – dichiara Vincenzo Sera, Segretario Generale, nonché Adolfo Romeo e tutto il gruppo Dirigente della CISL FP – siamo molto soddisfatti per quanto disposto dalla Dirigente al sett. 2 Affari Istituzionali Risorse Umane della Città Metropolitana di Reggio Calabria dott. ssa Gius.na Attanasio, in merito all‘aumento orario per i lavoratori ex Lsu Lpu che permetterà il recupero delle somme in addendum da gennaio 2022 a partire dal 14 settembre p.v. Dopo aver sollecitato l’Amministrazione, ma soprattutto per l’impegno profuso da Mario Marino in qualità di dirigente sindacale della CISL FP e componente della RSU che costantemente ha cercato di tutelare gli interessi dei 29 lavoratori ex LSU LPU.In data 26 luglio u.s. l’Ente alla presenza del Sindaco F.F. Carmelo Versace si è impegnata a risolvere definitivamente la questione del precariato.

Un lungo percorso che ha visto impegnato sia l’allora Vice Sindaco Avv. Armando Neri che da subito si era adoperato per l’ambizioso programma della Governance Politica, della Città Metropolitana del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà e poi successivamente è stata la caparbietà del dott. Carmelo Versace sindaco f.f., a concretizzare l’impegno per i lavoratori e le OO.SS. Soddisfatto Mario Marino alla sua prima esperienza sindacale e componente della RSU che non ha smesso mai di crederci, sostenuto anche dalla neoeletta RSU che nella richiesta di convocazione era uno dei punti all’ordine del giorno.

Continueremo, come CISL FP a portare avanti le nostre battaglie per la valorizzazione di tutto il personale nonché per raggiungere il full time per i lavoratori che giornalmente si impegnano con professionalità per la Città Metropolitana di Reggio Calabria“. È quanto si legge in un comunicato stampa a firma di Mario Marino (Dirigente Sindacale) Adolfo Romeo (Delegato Sindacale).