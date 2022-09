Associazione “Noi per Santa Caterina”, gazebo di protesta: “dai cittadini indignazione verso politica incapace”

18 Settembre 2022 13:35

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” installa un gazebo per raccogliere le proteste dei cittadini contro la gestione politica della città e del rione: a breve una manifestazione di protesta

L’Associazione “Noi per Santa Caterina“, stamattina, 18 Settembre, davanti alla Chiesa, ha allestito un gazebo per informare gli abitanti del rione, visto l’immobilismo dell’amministrazione comunale, che prossimamente sarà indetta una manifestazione di protesta affinché vengano riaffermati i diritti come sicurezza, pulizia e servizi.

La gente del quartiere è stanca e stamane, con la sua presenza nel gazebo, ha dimostrato dissenso e indignazione verso una “politica incapace” e quindi una gran voglia di protestare. È ora di ribadire con forza: “basta con le chiacchiere e le promesse. Santa Caterina si deve svegliare“.