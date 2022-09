Incendio Pantelleria: Giorgio Armani dona 500mila euro

1 Settembre 2022 17:02

L’annuncio del noto stilista in una lettera indirizzata al sindaco Vincenzo Campo

Il noto stilista Giorgio Armani ha donato 500mila euro all’isola di Pantelleria che è stata colpita due settimane fa da un vasto incendio. L’imprenditore era anche lui stato costretto a lasciare la sua villa, situata nella zona di Cala Gadir, per trovare riparo sul suo yacht. Lo stilista ha annunciato la donazione in una lettera inviata al sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo. “Frequento quest’isola ormai da quarant’anni, tanto da sentirmene a tutti gli effetti cittadino, eppure non smetto di sorprendermi per la qualità umana così unica e viva di quanti la abitano”, scrive Armani.

“Le scrivo questo messaggio mosso da un sentimento di ammirazione e gratitudine per tutti coloro che – pompieri, carabinieri, forze dell’ordine, amministrazione comunale, istituzioni e volontari coinvolti – hanno dato il loro contributo per spegnere il terribile incendio che ha colpito Pantelleria e che così tanto ci ha sconvolti – prosegue ancora Armani – . Rivolgo a lei il mio messaggio, da privato cittadino, nella speranza che lo estenda a tutti gli interessati”. Il primo cittadino è stato quindi ospite di Armani sul suo yacht e ha presentato allo stilista diversi progetti per la comunità che potrebbero essere finanziati con la generosa donazione.

Si tratta di progetti che riguardano azioni e attività della protezione civile nell’attività specifica di antincendio che riguardano la lotta all’abbandono dei campi e il recupero produttivo dei terreni incolti, che è uno dei fattori determinanti per la propagazione degli incendi, con particolare attenzione al coinvolgimento in agricoltura delle nuove generazioni. Sarà Armani, insieme con il suo staff, a decidere come impiegare le somme e su quali progetti puntare, in collaborazione con l’amministrazione comunale.