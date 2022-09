Arianna Meloni: “mia sorella non è contro la legge sull’aborto, sono solo fake news contro di lei”

27 Settembre 2022 12:40

Arianna Meloni parla della sorella Giorgia: “lavorera’ nel puro interesse della nostra nazione”

Hanno detto “che Giorgia e’ contro la legge 194 sull’aborto, ma non e’ vero. Lei e’ dalla parte delle donne e dei diritti acquisiti. Chi l’ha accusata lo ha fatto per renderla ridicola ma ha perso perche’ mia sorella dimostrera’ il suo valore e i suoi principi“. Lo dice in un’intervista a La Stampa Arianna Meloni, sorella maggiore della premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia.

Chi “l’ha attaccata durante la campagna elettorale dovra’ ricredersi” aggiunge. Giorgia Meloni “lavorera’ nel puro interesse della nostra nazione – sottolinea -. La coalizione e’ andata bene, ha raggiunto un traguardo solido e quindi credo che questo potra’ garantire molta stabilita’ di governo“. Inoltre “sono convinta che la linea guida di Giorgia sia scegliere come ministri persone di grande valore, capaci di essere utili al bene del Paese”. “Non e’ mai stata sensibile al fascino del potere, ma solo allo spirito di servizio nei confronti dell’Italia“.

La leader di Fdi “sara’ in grado di far capire che non c’e’ alcun pericolo di ritorno del fascismo. Giorgia e’ spesso vittima di chi invidia la sua onesta’, la sua capacita’ di non rispondere a certi poteri e quindi l’attacca al fine di demolirla. Ma gli italiani hanno dimostrato di apprezzarla e l’hanno votata a piene mani“.

Arianna Meloni definisce la sorella “molto coraggiosa e molto determinata. Io sono piu’ timida e piu’ introversa, lei invece se si mette in testa una cosa va avanti come un treno: butta sempre il cuore oltre l’ostacolo. E’ una perfezionista, non si sente mai abbastanza preparata e quindi studia molto, si prepara tanto”. Non si ferma “di fronte a niente e a nessuno. Come ha dichiarato anche lei direttamente, e’ una donna, una madre, una persona appassionata di politica e ha un grande senso del dovere“.