Riqualificazione Arghillà, fondi da non sprecare: delegazione di cittadini incontra le istituzioni

1 Settembre 2022 10:47

Il progetto Pinqua, nell’ambito dei fondi del Pnrr, prevede lo stanziamento di circa 15 milioni per il quartiere della zona nord di Reggio Calabria che dovrebbero servire per ripristinare la vivibilità, la legalità e i servizi essenziali

Non smettono di lottare i cittadini di Arghillà, rione simbolo del degrado della città di Reggio Calabria. Nella mattinata di ieri una delegazione del Coordinamento di quartiere si è recata in Prefettura e a Palazzo San Giorgio per chiedere un incontro con il Sindaco f.f. Paolo Brunetti e l’Assessore Domenico Battaglia, sulle azioni in corso relative al progetto Pinqua che dovrebbe dare speranza per il rilancio e la riqualificazione di Arghillà.

“Il Sindaco era impegnato con una riunione in corso e ha rinviato l incontro a breve, mentre l’Assessore Battaglia ha fatto sapere che in settimana partirà progetto Pinqua, ed è pronto ad incontrare il Coordinamento assieme al Sindaco, appena sarà possibile”, hanno spiegato in una nota i membri del Coordinamento. La stessa delegazione, composta da Giovanni Votano, Rosetta Melidoni, Susanna Quattrone, Fabrizio Vadalà e Giuseppe Naim è stata quindi ricevuta in Prefettura dal capo di gabinetto, il viceprefetto Marco Oteri: “è stata presentata la forte degenerazione in atto ad Arghillà e nel contempo le soluzioni che oggi sono a portata di mano e che sarebbe peccato perdere, dovute al progetto Pinqua attivato dal Comune. Abbiamo ribadito la richiesta del Coordinamento di quartiere di Arghillà al Governo di una cabina di regia nazionale governativa per coordinare gli interventi sul quartiere, che possa coinvolgere Aterp, Regione ed altri enti preposti, nel risolvere definitivamente i problemi di Arghillà, e ripristinare la vivibilità, la legalità e i servizi essenziali”.

Attenzione dei cittadini dunque per il contributo di 45 milioni previsto da parte del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, nell’ambito dei fondi del Pnrr, che dovrebbe cambiare letteralmente il volto di Arghillà nord, Modena-Ciccarello e Reggio Sud-Gebbione. Un’occasione che non deve essere persa.