Melito di Porto Salvo, il 12 settembre l’incontro “Area Grecanica, gli impegni del Partito Democratico”

10 Settembre 2022 11:01

Il 12 settembre, presso la Villa comunale di Melito di Porto Salvo, si terrà l’incontro “Area Grecanica, gli impegni del Partito Democratico”

Il 12 settembre prossimo, con inizio alle ore 18,00, a Melito di Porto Salvo, presso la Villa comunale, si svolgerà la manifestazione per le elezioni politiche, “Area Grecanica, gli impegni del Partito Democratico”, organizzata dai circoli dell’Area Grecanica del Partito Democratico. Ad introdurre il confronto pubblico sarà Luisa Nipote, componente del Direttivo del Circolo PD di Melito di Porto Salvo, cui seguiranno gli interventi dei candidati e dirigenti dello stesso partito: Antonio Morabito, segretario Federazione Metropolitana di Reggio Calabria del PD, Giuseppe Falcomatà, dirigente nazionale del Partito Democratico, Seby Romeo, dirigente nazionale del Partito Democratico, Mimmo Battaglia, candidato al collegio uninominale per la Camera dei Deputati, Francesco Pitaro, candidato al collegio uninominale per il Senato, Nico Stumpo, candidato al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati, Nicola Irto, candidato al collegio plurinominale per il Senato.

Si parlerà in particolare dell’Area grecanica e sarà richiesto dai rappresentanti locali del Partito Democratico un impegno da parte di tutti i candidati per favorire, nelle diverse sedi istituzionali, interventi diretti a migliorare sensibilmente il livello dei servizi, in particolare di quelli sanitari e della mobilità dell’Area grecanica, nonché attenzione verso i temi del lavoro, dei giovani, dell’ambiente e del turismo. Ad avviso dei rappresentanti locali del Partito Democratico, infatti, solo con una presenza diretta ed autorevole di coloro che saranno chiamati nelle sedi parlamentari a rappresentare il nostro territorio si potrà recuperare la fiducia dei cittadini ed avvicinare gli stessi alla politica.