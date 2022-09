Antoniozzi (Fdi) :” Votare Meloni in Calabria significa mandare un segnale forte a Roma”

11 Settembre 2022 11:01

La nota di Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fdi

“Votare Fratelli d’Italia in Calabria significa mandare un forte messaggio di rinnovamento a Roma“. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, candidato al collegio plurinominale della Camera per Fdi.

“La Calabria è pronta per recitare un ruolo da protagonista nello scenario nazionale – dice Antoniozzi – e questo passa attraverso una forte aderenza a quanto sta avvenendo in tutta la nazione. Chiediamo il voto sulla base del programma di Giorgia Meloni – continua ancora Antoniozzi – che è quello di ridare dignità al Sud e di lavorare insieme a una giunta regionale che sta producendo tante cose positive. Per questo chiediamo ai calabresi di votare Fratelli d’Italia – conclude l’esponente di Fdi – rafforzando così il centrodestra”.