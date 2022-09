Commemorazione del 40° anniversario della morte del Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa

1 Settembre 2022 19:15

Lunedì ricorrerà l’anniversario dell’assassinio del Generale di Corpo D’Armata dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa

Lunedì 3 settembre ricorrerà l’anniversario dell’assassinio del Generale di Corpo D’Armata dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. A quaranta anni dall’attentato, il Comando Generale dell’Arma celebra il Generale Dalla Chiesa in una locandina che lo ritrae sullo sfondo della bandiera italiana e riporta un suo significativo pensiero “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”.

Con questa locandina, nell’alveo delle diverse iniziative promosse a memoria della ricorrenza, il Comando Generale ha voluto ricordare una delle pagine più tristi della recente storia italiana.