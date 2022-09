Bellezza: Angelica De Seta è Miss Calabria 2022

12 Settembre 2022 14:02

La giovane 21enne, originaria di Paola, ha espresso le proprie emozioni sui social

Angelica De Seta, 21 anni, originaria di Paola (Cosenza), è stata eletta ieri Miss Calabria 2022. Angelica ha vinto le finale regionale di Miss Italia svoltasi a Cosenza dopo essersi aggiudicata il titolo di “Miss Magna Graecia” che già le aveva garantito il diritto di partecipare alle prefinali nazionali. La giovane, iscritta alla facoltà di Scienze dell’educazione dell’Università della Calabria, ha il sogno di potere diventare presto un’educatrice, attualmente è impegnata anche come operatrice volontaria del Servizio civile.

“Ed eccomi qui, Miss Calabria 2022! – scrive sui social – Ancora non riesco a crederci, eppure è tutto vero. Ho iniziato questo percorso perché ho sempre sognato di poter partecipare al concorso di Miss Italia, ma non mi aspettavo nulla di tutto ciò. Ho cercato di farmi conoscere, di far capire che oltre alla bellezza esteriore anche io, come tutte le altre ragazze, avevo la bellezza interiore, la quale ci rende ognuna diversa e speciale a modo proprio. Ho scoperto nuovi luoghi, ho conosciuto delle splendide ragazze e mi sono legata alla meravigliosa famiglia di Miss Italia Calabria. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessi avuto al mio fianco mamma, papà e Daiana, pronti a sostenermi in ogni mia scelta; grazie perché siete i miei punti di riferimento sempre. A Linda Suriano e Carmela Ambrogio devo un grazie perché sono loro il motore della famiglia di Miss Italia Calabria. Un ultimo grazie lo mando a Deborah Longo e Francesca Carolei perché ci hanno sostenute e supportate in ogni momento. Infine, grazie a tutte le ragazze con le quali ho condiviso questa esperienza: ognuna di voi ha lasciato qualcosa in me, farò tesoro di ogni vostro consiglio! In bocca al lupo a noi”.