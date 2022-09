Cosa cambieresti di Reggio Calabria? Lady Inzaghi: “vorrei fosse più pulita” | VIDEO

14 Settembre 2022 11:13

Angela Robusti, compagna di Pippo Inzaghi, risponde alle domande dei follower su Reggio Calabria. L’influencer spiega di trovarsi molto bene a Reggio Calabria e di essere stata accolta calorosamente dai reggini e dà qualche consiglio su come migliorare la città

“A Reggio Calabria ci troviamo benissimo“. Angela Robusti, compagna del nuovo allenatore della Reggina, Pippo Inzaghi, non perde occasione di ribadirlo attraverso i propri canali social. L’influencer ha postato spesso foto della città, delle sue specialità culinarie e ha preso parte alle tradizioni delle Festività Mariane (panino con la salsiccia compreso!) da vera reggina. I reggini non potevano che accoglierla con il calore e l’ospitalità che li contraddistingue. In una serie di Q&A su Instagram, alcuni cittadini hanno chiesto ad Angela Robusti cosa cambierebbe della città, domanda alla quale la wedding planner non si è tirata indietro.

Lady Inzaghi, neo mamma, ha sottolineato alcune difficoltà che interessano anche il piccolo Edo: “da mamma devo dire che faccio molta fatica a muovermi al di là del corso con il passeggino. Cambierei sicuramente i marciapiedi perchè sono sconnessi, inoltre le strisce pedonali non si vedono. Un’altra cosina: ci sono quei bellissimi camioncini con l’idropulitrice… mi piacerebbe che venissero puliti gli angoli della città, ci sono un sacco di bambini che giocano, ed è bellissimo, ma bisognerebbe che fosse più pulito“.

Risposte arrivate a un utente che afferma di essere “un amministratore della città“. Angela Robusti ha successivamente ringraziato i reggini per l’affetto con il quale è stata accolta annunciando una particolare novità: “l’ospitalità dei reggini è fantastica, quindi ho deciso di ricambiare questo affetto prendendo un’iniziativa molto particolare per rendere ancora più bella questa città“.