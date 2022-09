L’aneddoto di Biagio Antonacci a RTL: “quando a Reggio Calabria una mia fan si chiuse nei camerini tutta la notte per incontrarmi”

20 Settembre 2022 18:17

Biagio Antonacci racconta ad RTL un simpatico aneddoto vissuto a Reggio Calabria

Invitato a RTL questo pomeriggio Biagio Antonacci, noto cantautore italiano, ha raccontato un simpatico aneddoto vissuto a Reggio Calabria. Durante la trasmissione i giornalisti della radio RTL in occasione del nuovo tour previsto per le prossime settimane, hanno chiesto ad Antonacci quale fosse stato il momento più particolare durante i concerti vissuti nella sua vita. Antonacci ha parlato proprio di un episodio accaduto a Reggio Calabria dove in occasione di un suo cencerto, una sua fan di soli 17 anni, una ragazza della Pallavolo, si è nascosta nei camerini del PalaPentimele per incontrare il suo cantante preferito, Biagio Antonacci. La giovanissima ha aspettato tutta la notte nascosta nel camerino per incontrarlo, “non ha dormito tutta la notte e ha detto alla madre che rimaneva fuori per incontrarmi“.