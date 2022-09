Odissea a Panarea, l’ambulanza elettrica si scarica: portata a Messina con l’elisoccorso dopo 4 ore

12 Settembre 2022 17:16

Mentre la donna era sull’ambulanza in gravi condizioni, è stato necessario l’intervento dei passanti per spingere il mezzo con la forza

L’ambulanza elettrica si scarica durante il trasporto di una donna in gravi condizioni, è servita la spinta dei passanti per muovere il mezzo. E’ quanto accaduto sabato a Panarea, nelle Isole Eolie: la donna ha manifestato febbre e dolori intestinali, è stata necessaria così la chiamata dell’elicottero del 118, che però è arrivato sull’isola dopo quattro ore dalla richiesta d’aiuto. Il mezzo di soccorso era infatti impegnato in un altro intervento a Salina, mentre va ricordato che in tutta la Sicilia ci sono soltanto tre elicotteri notturni disponibili.

In seguito a numerose chiamate da parte dei familiari, l’elicottero di soccorso è giunto a Panarea, da Palermo, come detto dopo circa quattro ore di attesa intorno alle 23, mentre il primo contatto era partito alle 19 circa. La paziente, il cui quadro clinico era già serio, è stata trasportata all’ospedale “Papardo” di Messina.