Il Circolo Culturale “L’Agorà” ospita l’incontro: “All’ombra della guerra in Ucraina il genocidio kurdo di Erdogan” | VIDEO

6 Settembre 2022 17:56

Laura Schrader Ferraro giornalista, autrice di diverse pubblicazioni è stata la gradita ospite del Circolo Culturale “L’Agorà” per l’incontro “All’ombra della guerra in Ucraina il genocidio kurdo di Erdogan”

“Si è svolta martedì 6 settembre la conversazione sul tema “All’ombra della guerra in Ucraina il genocidio kurdo di Erdogan” alla quale ha partecipato Laura Schrader (giornalista, scrittrice, Membro del Comitato Internazionale Time Has Come –Freedom for Ocalan ( Italia), Presidente onoraria di Udik-Unione Donne Italiane e kurde). Nell’ambito della guerra in Ucraina è stato firmato a Madrid il 28 giugno scorso il Memorandum Trilaterale con cui la Turchia consente a Svezia e Finlandia l’ingresso nella Nato. Il Memorandum prevede la consegna di donne e uomini esuli in Svezia e Finlandia alla vendetta di Erdogan, e questo pare di difficile applicazione.

Ma la cosa più grave è che pone le premesse per consentire al secondo esercito della Nato di portare avanti il genocidio kurdo anche in Siria e Irak, con il trionfo dell’ideologia di Erdogan per il quale ogni genere di opposizione a sé stesso e al suo partito AKP islamo-nazionalista è terrorismo. In Turchia vengono condannati all’ergastolo e a pene decennali con accuse di terrorismo, deputati di partiti di opposizione, accademici, artisti, scrittori, musicisti, avvocati, sindacalisti, insegnanti, lavoratori e studenti, attiviste per i diritti delle donne, difensori dei diritti delle persone omosessuali, operatori nel settore dei diritti umani, compresa l’intera Amnesty International. Una statistica dell’Onu sulle persone incarcerate per terrorismo in tutto il mondo nel 2021 indica che il 95% di esse si trova in Turchia.

In questo clima di onnipresente “terrorismo” richiamato nel Memorandum voluto dal prezioso membro della Nato, e in concomitanza con il Memorandum stesso, la Nato ha pubblicato il suo nuovo Strategic Concept. Il precedente è del 2010. Il nuovo Concetto Strategico della Nato stabilisce che il pericolo principale del mondo è il terrorismo e che lo scopo principale della Nato è combatterlo a 360 gradi. Mi viene in mente l’Isis sconfitta da donne e uomini kurdi in Irak, e in Siria e il noto il coinvolgimento di Ankara a fianco dell’Isis: ricordate lo scandalo del quotidiano Cumurriyet il cui direttore è fuggito in Germania per aver pubblicato foto e video eloquenti del transito di armi turche per l’Isis e “l’autostrada della Jihad” come venne ribattezzata la Turchia dalla stampa internazionale?

Mi auguro – continua Laura Schrader – che questo nuovo Strategic Concept, forse non troppo tempestivamente centrato sul terrorismo non sia anche un ulteriore assist alle ossessioni di Erdogan. La Turchia ha più volte dichiarato la volontà di completare l’occupazione e la distruzione del Rojava in Siria e la sostituzione etnica con gli arabi integralisti suoi alleati. Attende l’autorizzazione da Usa e Russia. La Russia nei recenti accordi di Astana non ha voluto dare il via libera alla Turchia. Potrebbero darlo gli Usa, egemoni nella Nato? Sta di fatto che pochi giorni dopo i documenti di Madrid del 28 e 29 giugno, il 6 luglio scorso il Rojava ha dichiarato lo stato di emergenza e la mobilitazione generale. Per quanto riguarda il terrorismo kurdo voglio ricordare che il Partito dei Lavoratori del Kurdistan-PKK è un movimento di resistenza senza il quale lo stato turco, che non ammette etnie diverse dalla turca e religioni diverse dalla islamo-sunnita, avrebbe portato a termine il genocidio fisico e culturale del popolo kurdo.

Il PKK è un movimento legittimo secondo il diritto internazionale. La definizione di terrorista, che tra tutti gli stati del mondo e le organizzazioni internazionali, vale soltanto per la Turchia e gli Usa, a cui per pressioni americane si era unita l’UE, la quale però negli anni scorsi ha ammesso che le attività del PKK non erano di genere terroristico, è il facile strumento con cui Ankara vuole cancellare il popolo kurdo. Ricordiamo che tra il Pkk e il governo turco erano in corso negoziati di pace, annullati da Erdogan nel 2015. Il fondatore del PKK Abdullah Ocalan ha ottenuto asilo politico in Italia con sentenza del Tribunale di Roma del 10 ottobre 1999 ed è cittadino onorario di grandi e piccole città italiane. Tuttavia Ocalan, 74 anni, politologo e storico, leader di milioni di kurdi, da 23 anni è imprigionato nel carcere di massima sicurezza sull’isola di Imrali in condizione di totale isolamento, riconosciute come tortura dalle Nazioni Unite, in spregio delle pressanti richieste delle Nazioni Unite, del Comitato Europeo contro la Tortura e di numerose sentenze della Corte Europea.

Ma appunto torno a parlare del Rojava. La Turchia fornisce la prova della sua volontà di annientare il popolo kurdo in quanto tale nel momento in cui ottiene di inserire nel Memorandum Trilaterale, in qualità di terroristi da estradare, le donne e gli uomini delle unità di difesa popolare YPJ e YPG, alleati della coalizione occidentale, che hanno sconfitto l’Isis al costo di 12 mila caduti, e il loro partito PYD che ha realizzato nel Rojava kurdo, in Siria, un esperimento di democrazia fondata sulla centralità del ruolo della donna, il rispetto di ogni diversità e dell’ambiente, studiato e apprezzato in tutto il mondo, tanto che la Svezia fino ad ora ha supportato il Rojava con finanziamenti annuali. La Turchia di Erdogan ha invaso in Siria il cantone kurdo di Afrin, che era parte del Rojava, e lo lasciato nella mani dei suoi alleati jihadisti, non diversi dall’Isis che lo dominano con la sharia e praticano rapimenti, torture, massacri e stupri: voglio ricordare Hefrin Khalef, segretaria del partito democratico e pacifista “Per il Futuro della Siria”, assassinata in strada. I turco-jihadisti hanno distrutto i luoghi di culto cristiani e yazidi e hanno espiantato e venduto all’estero gli alberi di ulivo, sua principale risorsa.

Ricordiamo che anche la Siria è uno stato sovrano. La Turchia di Erdogan da mesi bombarda con aerei, droni e artiglieria pesante i territori kurdi oltre il confine turco-iracheno, con vittime civili anche tra i rifugiati nei campi-profughi e la devastazione di ospedali, campi coltivati, chiese cattoliche. Si tratta di una zona a maggioranza cristiana e yazidi, già duramente provata dalla barbarie dell’Isis. In un tempo in cui tanto si parla di aggressione a uno stato sovrano, l’Ucraina, vale la pena di ricordare che anche Irak e Siria sono stati sovrani, aggrediti e invasi da un Paese Nato. La Turchia di Erdogan nella grande regione kurda entro i propri confini ha distrutto con l’esercito lo storico quartiere Sur di Diyarbakir e la città di Cizre, in entrambi i casi con innumerevoli vittime civili, tra cui moltissimi bambini, arsi vivi nelle loro case.

Sul Memorandum, i nostri ministri – sottolinea Laura Schrader – , come Di Maio, dicono che non avrà conseguenze. I nostri editorialisti, come Rampini, dicono che “abbandonare i Kurdi è il male minore” e che “è un prezzo accettabile”. Io ho in mente – prosegue Laura Schrader – i volti e i corpi dei bambini straziati dalle bombe chimiche che Ankara usa in Rojava. Ho in mente i mutilati nella guerra contro l’Isis che si muovono a livello del terreno, trascinandosi con le mani perché mancano le carrozzine. Ho in mente la ragazza ferita, catturata, insultata, malmenata dagli islamisti di Erdogan, che Ankara ha lasciato senza cure rendendola invalida e che ha condannato all’ergastolo in quanto combattente contro l’Isis nelle forze YPJ. Ho in mente la commovente speranza che spinge le donne e gli uomini Kurdistan a difendere la propria identità e quelle delle minoranze etniche e religiose che vivono con loro ogni giorno a prezzo della vita e a costruire una società libera e egualitaria nonostante la perenne minaccia di annientamento del secondo esercito Nato. E mi chiedo dov’è la civiltà occidentale” – conclude la gradita ospite del Circolo Culturale “L’Agorà”. Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 6 settembre”. È quanto si legge in un comunicato stampa inviato dal Circolo Culturale “L’Agorà”.