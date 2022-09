Allerta Meteo: notte di maltempo estremo in Sicilia, caldo anomalo a Reggio Calabria

30 Settembre 2022 22:30

Allerta Meteo: violento sistema temporalesco risale la Sicilia, gravi danni tra Trapani e Agrigento. A Reggio soffia lo scirocco e sembra tornata l’estate

Mentre a Reggio Calabria sembra tornata l’estate con +28°C in tarda serata a causa dello scirocco, un violento sistema temporalesco (di tipo “V-Shaped, tra i più pericolosi in assoluto) sta risalendo la Sicilia da sud/ovest verso nord/est provocando gravi danni tra trapanese e agrigentino. Mazara del Vallo è finita sott’acqua con allagamenti diffusi anche nelle abitazioni mentre a Santa Margherita di Belice si è ribaltato un autobus lungo la Palermo-Sciacca con i soccorritori che si stanno precipitando sul posto. Ci sono feriti. A Palermo è stato chiuso l’Aeroporto Falcone-Borsellino a causa dei fenomeni meteo estremi.

Il fronte temporalesco si sta spostando verso la Calabria: massima attenzione nella notte. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: