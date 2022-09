La Reggina apre ancora le porte ai tifosi: allenamento “in compagnia” al Sant’Agata

12 Settembre 2022 18:07

Anche per questa settimana, la Reggina apre le porte ai propri tifosi. Domani, martedì 13 settembre, la sessione di allenamento della prima squadra si svolgerà a porte aperte, con ingresso al Centro Sportivo Sant’Agata consentito ai tifosi ed agli organi d’informazione. La seduta avrà inizio alle ore 17:30, l’ingresso al centro sportivo sarà consentito dalle ore 17:20.

Sin dal giorno della presentazione al centro sportivo, con la folla amaranto ad assiepare il campo 1 per salutare i propri beniamini, il club ha deciso di far allenare la squadra “in compagnia” almeno una volta a settimana. E’ il modo migliore per approfittare del momento positivo della compagine di Inzaghi, che così può sentire il calore anche a casa, oltre che allo stadio. Ed è anche un buon motivo per ritrovare scene che da queste parti, causa Covid ma non solo, non si vedevano da tempo.