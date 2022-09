Aeroporto dello Stretto: martedì la conferenza di servizi per le nuove rotte, sarà presieduta da Giusi Princi

17 Settembre 2022 16:26

Aeroporto dello Stretto, indetta ufficialmente la conferenza di servizi per le nuove rotte con Torino, Venezia e Bologna

E’ ufficiale: martedì 20 settembre alle ore 12:00 si terrà la prima riunione della conferenza di servizi indetta per l’Aeroporto dello Stretto, il “Tito Minniti” di Reggio Calabria, sugli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea da e per “l’aeroporto di Reggio Calabria e Messina“, come viene definito nei documenti ufficiali delle autorità coinvolte. La riunione verterà sulle nuove rotte, individuate nelle tratte con Torino, Venezia e Bologna, per “assicurare la continuità territoriale di aree del territorio nazionale“, e fa seguito all’incontro dello scorso 8 settembre. A tale scopo la Regione Calabria ha stanziato 13 milioni di euro, che si aggiungono ai 6 già previsti nell’accordo con ITA che prevede il potenziamento delle rotte con Roma e Milano.

La conferenza di servizi di martedì sarà presieduta da Giusi Princi, regista di tutta l’iniziativa: il governatore Roberto Occhiuto ha delegato la sua vice in continuità al lavoro svolto dallo stimato manager reggino che dall’inizio del suo incarico sta lavorando alacremente per lo sviluppo del territorio reggino. All’importante incontro parteciperanno il Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Presidente dell’ENAC, il Presidente della SACAL, il Sindaco di Comune e Città Metropolitana di Messina, i Sindaci f.f. di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Dopo l’ok della conferenza di servizi, entro tre mesi dovrà essere pubblicato il bando per individuare i vettori delle nuove rotte, che quindi saranno operative a partire dal prossimo anno.