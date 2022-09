Adrano, il consigliere Alfio Sangrigoli aderisce a Forza Italia

29 Settembre 2022 19:40

Adrano, sul rimpasto di giunta: “pronti a dare il nostro contributo alla città”

Ad Adrano il consigliere comunale Alfio Sangrigoli ha ufficializzato la sua adesione a Forza Italia. A renderlo noto il commissario provinciale azzurro Marco Falcone, appena rieletto deputato all’Assemblea regionale siciliana. «Esprimiamo soddisfazione per l’ingresso di Sangrigoli nel nostro partito, assieme a tanti altri amici forti peraltro di un lusinghiero risultato alle ultime Regionali. Forza Italia a Catania e provincia conferma il suo trend in crescita, in controtendenza rispetto ad altre province in Sicilia e nel resto d’Italia. Intendiamo strutturare ad Adrano un partito sempre più rappresentativo e radicato nella città etnea, dove occorre rimettere in moto sviluppo e lavoro», dichiara Falcone.

“Ho scelto Forza Italia assieme a un folto gruppo di sostenitori – spiega il consigliere Sangrigoli – perché questo è l’unico partito capace di dare risposte alla gente, come dimostrato anche dall’assessore Falcone in questi anni. Alla luce del rimpasto decretato dal sindaco Fabio Mancuso, siamo pronti a dare il nostro contributo alla città, ascoltando ciò che l’amministrazione avrà da dire e confrontandoci sui programmi e le esigenze di Adrano”, conclude Sangrigoli.