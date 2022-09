11 Settembre 2022 16:34

“A nisciuta ra Maronna”, a Calanna è iniziata la quindicina per la festa Patronale di Maria Ss.ma del Rosario

Nella Chiesa Madre del Ss.mo Salvatore si sono ritrovati 23 tirocinanti e finalmente l’Augusta Patrona del comune di Calanna è stata portata all’altare ,dopo tre anni di assenza a causa del restauro dell’edificio ecclesiale.

Gioia ed emozione hanno coinvolto la popolazione per la solenne a “Nisciuta ra Maronna” .È iniziata così la quindicina in onore di Maria Ss.ma del Rosario che domenica 2 ottobre culminerà nella celebrazione della Messa solenne al mattino e con la Processione della Sacra effige nel pomeriggio. Ritorna dopo tre anni la tradizione con i festeggiamenti civili e con la gente proveniente anche da Reggio, dalla provincia e dalla vicina Messina, che si riversera’ sulle strade dell’antico borgo. La Festa Patronale di Calanna vivrà un ulteriore momento di commozione ,con il saluto di Padre Johnn Leula che dopo venticinque anni lascia l’arcipretura di Calanna ,per la nuova guida spirituale della parrocchia di Marina di San Lorenzo. Il sacerdote lascia alle spalle decenni vissuti celebrando messe ,oltre la chiesa madre di Calanna, nelle chiese di Villamesa ,di Mulini e di Milanesi,con un lungo cammino di fede tra la gente, vissuto con discrezione, umiltà e comprensione.