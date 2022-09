Caos sulla A18 Catania-Messina: tir perde il rimorchio, vetture bloccate e chilometri di coda

21 Settembre 2022 11:51

Traffico completamente bloccato sulla A18 Catania-Messina, in direzione del capoluogo etneo. Un tir che viaggiava sul tratto autostradale è rimasto bloccato in corrispondenza del centro abitato di Santa Teresa di Riva per aver perso il rimorchio che trasportava. L’autista si è accorto subito dell’incidente e si è fermato in attesa di soccorsi. Il grosso mezzo e la gru giunta per sollevare il rimorchio hanno però occupato l’intera larghezza della carreggiata, arrestando completamente la circolazione stradale.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 10.30, le operazioni di soccorso con l’intervento dei mezzi della Sorveglianza stradale del Cas e degli uomini della Polizia stradale di Giardini Naxos hanno riportato la situazione alla normalità.