Messina, nella notte sbarco di migranti a Sant’Alessio: a nuoto per raggiungere la riva

8 Settembre 2022 11:32

Tutti giovanissimi, alcuni di loro minorenni, sono partiti dalle coste della Turchia: presenti tra loro anche due donne

Sbarco di migranti nella notte in provincia di Messina. Sono 55 persone le persone recuperate a Sant’Alessio Siculo: giunti a bordo di un’imbarcazione a vela lunga circa una decina di metri, si sono fermati a ridosso della scogliera. Tutti giovanissimi, alcuni di loro anche minorenni, hanno percorso a nuoto l’ultimo tratto per raggiungere la terra ferma. Alle autorità hanno spiegato, inoltre, di essere partiti dall’Afghanistan e di aver viaggiato in mare per 7 giorni, partendo dalle coste tra Turchia e Grecia.

La maggior parte dei migranti ha raggiunto la riva a nuoto, mentre in otto (di cui due donne) sono rimasti a bordo della barca a vela in attesa di soccorsi. Altri quattro uomini si sono fermati su un natante più piccolo ancorato a poca distanza dal più grande. A prendersi subito cura delle persone sono stati i Carabinieri e della Polizia di Stato, coadiuvati dagli uomini della Guardia di Finanza, Guardia Costiera e del 118. Il momento più complicato è terminato poi intorno alle 2, quando un pullman privato ha trasferito i 47 stranieri al molo Norimberga del porto di Messina, gli altri otto sono giunti nello stesso punto con una motovedetta.